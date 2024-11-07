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Çorum FK, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:46
Çorum FK, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Pendikspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor ile kendi sahasında gerçekleştireceği karşılaşmaya yönelik antrenmanlarını sürdürmektedir.

Antrenman Detayları

Takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta idaresinde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Ancak, milli takım kampında olan Hasan Ege Akdoğan ve sakatlıkları devam eden Landre, Kasango, Burak Süleyman ile kaleci Ahmet Kıvanç antrenmana katılamadı.

Sakatlıktan Dönen Oyuncular

Sakatlıktan yeni dönen Atakan Cangöz ve Mehdi, takımdan ayrı olan çalışmalarını sürdürdü.

Gelecek Antrenman

Çorum ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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