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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımına teşekkür: Tebrikler bizim çocuklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Detaylar için haberimize göz atın!

Yayın Tarihi: 03.07.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımına teşekkür: Tebrikler bizim çocuklar

Türkiye'nin gururu A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımı yürekten kutladı.

"TEBRİKLER 'BİZİM ÇOCUKLAR'"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği maçta A Milli Futbol Takımı'nın başarısını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yılmaz, "Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye'nin futbol tutkunları, A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacağı heyecan dolu maçı bekliyor. Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hollanda maçı öncesi milli futbolcular, antrenmanlarda ve taktik çalışmalarında titizlikle hazırlanacak!

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