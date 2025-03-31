Damla Köse, Türkiye'ye İlk Gümüş Madalyayı Kazandırdı ve Dünya Rekoru Peşinde

Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Hırvatistan'ın Osijek kentinde 7-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye ilki yaşatan Damla Köse, şimdi de gözünü dünya rekoruna dikti.

Yedi yıl önce Erzurum Teknik Üniversitesi'nde spora adım atan 24 yaşındaki Köse, bu süreçte hem kendini geliştirerek hem de dört yılın ardından milli sporcu olmayı başardı. Uluslararası müsabakalarda hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışan Köse, en son olarak Osijek'teki şampiyonaya katıldı.

İlk Gümüş ve Rekorlar

Bu organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde yarışarak tarihe geçen milli sporcu, elemelerde 631.8 puanla 5. sırayı elde etti ve Türk atıcılık tarihinde bu kategori finaline yükselen ilk sporcu olmayı başardı.

Aynı müsabakanın 4. gününde ise elemelerde 56 puan toplayarak yarışma rekorunu kırarak altın madalya maçına katılmaya hak kazandı. Finalde Norveçli rakibi Jeanette Hegg Duestad'a 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi oldu. Bu sonuç, Türkiye atıcılık tarihinde bir ilki daha yaşatmış oldu.

Başarıya Giden Yolda

Damla Köse, AA muhabirine, spora nasıl başladığını anlatarak, "Arkadaşımın önerisiyle Erzurum Teknik Üniversitesi'nde spora yöneldim. Burak hocamın desteğiyle gelişimimi sürdürdüm ve 4 yıl içinde milli sporcu oldum. Yurt dışındaki müsabakalarda finalleri kıl payı kaçırıyordum ama Avrupa ikinciliğimle bunun gururunu yaşıyorum," dedi.

Köse, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkeme daha büyük gururlar yaşatmak için çok çalışıyorum. İlk hayalim olan Avrupa rekorunu kırdım. Şimdi asıl hedefim dünya rekoru. Bu benim için otantik bir başarı olacak."

İlham Kaynağı ve Gelecek Hedefleri

Örnek aldığı milli sporcu Yusuf Dikeç’e de atıfta bulunan Köse, "O, atıcılıkta ilkleri başardı. Ben de onun izinden gitmeye devam edeceğim. Dünya rekoruna ulaşmak için kararlıyım," ifadelerini kullandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve antrenör Burak Çağlar ise, Damla Köse'nin son başarılarını şu sözlerle değerlendirdi: "Damla, tüfek kategorisindeki bütün Türkiye rekorlarını kırdı. Avrupa Şampiyonası'ndaki gümüş madalya ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Haftada 6 gün, günde ortalama 300-400 tetik düşürerek bu başarıyı elde ettik. Damla'nın önünde daha büyük başarılar var."