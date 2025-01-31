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Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi

Türkiye ile Meksika arasında Davis Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar için kuralar İstanbul'da çekildi. İki takımda da önemli oyuncular yer alacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:49
Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi

Teniste merakla beklenen Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off karşılaşmalarında Türkiye ile Meksika arasındaki eşleşmenin kuraları çekildi. Müsabakalar, bu hafta sonu İstanbul'daki TED Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi törenine TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, turnuva başhakemi Ahmed Abdel-Azim ile her iki takımın kaptanları ve oyuncuları katıldı.

Maç Programı

Kura çekimi sonucunda belirlenen programa göre, Türkiye-Meksika karşılaşmaları şöyle planlandı:

  • 1 Şubat Cumartesi: 12.00'de teklerde Ergi Kırkın ile Alex Hernandez mücadele edecek, ardından Yankı Erel ile Rodrigo Pacheco Mendez karşılaşacak.
  • 2 Şubat Pazar: 11.00'de çiftlerde Cem İlkel-Mert Naci Türker çifti ile Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti sahaya çıkacak. Bu maçın ardından teklerde Ergi Kırkın ile Rodrigo Pacheco Mendez ve Yankı Erel ile Alex Hernandez karşılaşacak.

TTF'den Açıklamalar

Davis Kupası'nın yalnızca bir tenis turnuvası olmadığını belirten TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Meksika Milli Takımı'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tenisseverleri unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve iki takıma başarılar diledi.

Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ise, "Tenis; sınırları birleştiren, dostluğu, disiplini ve mükemmelliği teşvik eden bir spordur. Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum. İki takım da tutkuyla oynayacak," ifadelerini kullandı.

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