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Deniz Öncü, Japonya Moto2 Etabını 17. Sırada Tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Japonya etabında 17. oldu ve yarışa damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 10:20
Deniz Öncü, Japonya Moto2 Etabını 17. Sırada Tamamladı

Milli Motosikletçi Deniz Öncü Japonya'da Podyuma Çıkamadı

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın heyecan dolu Japonya etabı, Deniz Öncü için zorlu geçti. Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan milli sporcumuz, Mobility Resort Motegi Pisti'nde gerçekleştirilen mücadelede damalı bayrağı 17. sırada geçti.

Yarış Sonuçları

Yarışta Manuel Gonzalez birinci olurken, Ai Ogura ikinci, Filip Salac ise üçüncü sırayı elde etti. Bu sonuçla birlikte Deniz, puan kazanma hedefine ulaşamadı.

Gelecek Etap

Motorsiklet dünyasının heyecanla beklediği bir sonraki etapa, Avustralya Motosiklet Grand Prix'si olacak. Deniz Öncü, burada performansını artırarak başarılı sonuçlar elde etmeyi umuyor.

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