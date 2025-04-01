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Derbilerin Faturası: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ağır Cezalar

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 15 yılda oynadığı derbilerde iki kulüp toplamda 12 milyon lira para cezası aldı. Ceza raporu dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:31
Derbilerin Faturası: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ağır Cezalar

Son 15 Yılda Derbilerin Faturası Ağırlıkla Ödeniyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 37 derbi, iki kulüp için de maddi açıdan ciddi sonuçlar doğurdu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek bu iki ekip, derbi geçmişlerinden dolayı ağır ceza ödemek durumunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezon içinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 4 milyon 608 bin lira ve Fenerbahçe'ye ise 7 milyon 558 bin 750 lira ceza kesti.

Son Derbide Yaşananlar ve Aldıkları Cezalar

Geçtiğimiz derbide iki teknik direktör de men cezası aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 2 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 1 maç men cezası aldı. Ayrıca Mourinho'ya 558 bin 500, Buruk'a ise 500 bin lira para cezası verildi.

Bu dönemde Fenerbahçe şu ana kadar 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. 12 Mayıs 2012'de oynanan karşılaşmadan sonra Fenerbahçe’ye taraftarlarının yol açtığı olaylar sonucunda 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Geçen Sezonun En Yüksek Cezası

Geçen sezon, Galatasaray'ın ev sahipliğinde düzenlenen derbinin ardından Fenerbahçe'ye kesilen 2 milyon 661 bin 500 lira ceza, kulüp tarihinin derbi sonrası aldığı en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

Derbilerde ceza alan isimler arasında en fazla ceza alanlar ise Galatasaray'dan Fatih Terim ve Engin Baytar, Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve Raul Meireles oldu.

Ceza Raporu

Son 15 sezonda verilen cezalar arasında dikkat çeken unsurlar yer alıyor. Örneğin, 2018-19 sezonu Galatasaray'a büyük bir ceza fırtınası yaşattı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından, birçok yönetici ve futbolcuya men cezaları ve para cezaları uygulandı.

Özetle, iki ekibin rekabeti sadece sahada değil, futbol harcama bütçelerinde de belirgin izler bırakıyor. Derbilerin, yalnızca birkaç gün sürdüğü rekabet duygusunun ötesinde, uzun vadeli sonuçları mevcut.

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