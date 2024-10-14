Doğum Gününde Boksa Başlayan Hüseyin Babat'ın Dünya Şampiyonu Olma Hedefi

Hüseyin Babat’ın Boks Yolculuğu

6 yaşında babası tarafından doğum günü hediyesi olarak spor salonuna götürülen milli sporcu Hüseyin Babat, boksla tanıştı. Bugün, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki genç boksör, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Hazırlıklarını Sıkı Tutuyor

Hüseyin Babat, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Şampiyonluk hayalleri doğrultusunda, kürsünün en üst basamağına çıkmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.

Başlangıç Hikayesi ve Hedefleri

Babat, "Babam bana doğum günü hediyesi olarak boks salonuna götürdü. Devam etmek isteyip istemediğimi sordu ve ben de 'Devam edeceğim' dedim. Bu şekilde boksa adım attım," şeklinde anılarından bahsetti.

İlerleyen yıllarda çeşitli turnuvalara katıldığını ve Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini belirten Hüseyin, "Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutup altın madalyayı getirmek istiyorum," dedi.

Takım Ruhu ile Çalışıyor

Millî takım ile birlikte çalıştıklarını ifade eden genç sporcu, tüm takımın altın madalyaya odaklandığını ve yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi son sınıf öğrencisi olan Hüseyin, boks kariyerine devam etmekle birlikte beden eğitimi öğretmeni olma hedefini de taşıdığını sözlerine ekledi.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.

Boksa doğum gününde babasının spor salonuna götürmesiyle başlayan, kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Hüseyin Babat'ın hedefinde dünya şampiyonluğu var. Hüseyin Babat, Karadağ'da yapılacak Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Babat, AA muhabirine açıklama yaptı.