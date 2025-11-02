Dumont 47. İstanbul Maratonu'nu Fransa bayrağıyla tamamladı

Fransız büyükelçi 42 kilometrelik parkuru Sultanahmet'te bitirdi

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Maratonun başlangıcı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden yapıldı. Dumont, 42 kilometrelik yarışta yer aldı ve bitiş çizgisini Fransa bayrağıyla geçti.

Dumont, kıtalar arası koşulan tek maraton ünvanına sahip yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu harika maratona, olağanüstü bir ortamda ve güneşli bir havada katılmaktan çok mutlu oldum. Yarışın Boğaziçi Köprüsü’nde başlaması gerçekten muazzamdı. Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'nin önünden geçip Sultanahmet Meydanı’nda bitmesi ise muhteşemdi."

