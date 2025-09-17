Dünya Atletizm Şampiyonası 5. gün: Tokyo'da madalya heyecanı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 5. günü tamamlandı. Başkent Tokyo'daki organizasyonda erkeklerde uzun atlama ve 1500 metre ile kadınlarda sırıkla atlama ve 3000 metre engelli finalinde madalya mücadeleleri yaşandı.

Günün madalyaları

Erkekler uzun atlama finalinde Mattia Furlani, 8.39 ile altın madalyanın sahibi oldu. Tajay Gayle 8.34 ile gümüş, Yuhao Shi ise 8.33 ile bronz madalya kazandı.

Erkekler 1500 metre finalinde Isaac Nader 3.34.10 ile altın, Jake Wightman 3.34.12 ile gümüş ve Reynold Cheruiyot 3.34.25 ile bronz madalyayı aldı.

Kadınlar sırıkla atlamada Katie Moon 4.90 ile üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu elde ederken, Sandi Morris 4.85 ile gümüş ve Tina Sutej 4.80 ile bronz madalyayı kazandı.

Kadınlar 3000 metre engelli finalinde Faith Cherotich 8.51.59 ile şampiyon rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Winfred Yavi 8.56.46 ile gümüş, Sembo Almayew 8.58.86 ile bronz madalya kazandı.

Milli atletler

Türk sporculardan Can Özüpek, erkekler üç adım atlama elemelerinde 15.65'lik derecesiyle dünya 31'inci oldu. Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde yarıştığı serisinde 5. olarak finale kalamadı.

Yarın kimler sahada?

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden Tuğba Danışmaz, yarın TSİ 14.55'te final mücadelesine çıkacak. Tuğba, 14 metrelik derecesiyle dün tur atlamıştı. Kadınlar yüksek atlama elemelerinde saat 19.15'te Buse Savaşkan yarışacak.

Organizasyon ve Türkiye'nin katılımı

Organizasyona 200 ülke ve 2200 sporcu katılıyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride 147 madalya verilecek. Türkiye, organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcu ile katılıyor.