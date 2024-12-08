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Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 Bronz Madalya

Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular 3 bronz madalya kazandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:56
Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'den 3 Bronz Madalya

Dünya Halter Şampiyonası'nda Başarı

Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu'ndan gelen açıklamalara göre, etkinlik başkent Manama'da düzenleniyor.

Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman Podyumda

Şampiyonada 67 kilo kategorisinde mücadele eden Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, dikkat çekici performanslarıyla öne çıktı. Yusuf Fehmi Genç, silkmede 181 kilo kaldırarak ve toplamda 327 kilo elde ederek üçüncülük derecesine ulaştı. Bu başarılı performansıyla 2 bronz madalya kazandı.

Diğer yandan, Kaan Kahriman, koparmada 148 kilo kaldırarak tarihe geçti ve gençler dünya rekoru kırdı. Bu başarı, ona bronz madalyayı getirdi.

Türk halter camiası, sporcuların bu başarılarından dolayı büyük bir gurur yaşıyor ve gelecek yarışmalar için umutlarını artırıyor.

Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti....

Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti. Organizasyonda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç (solda) 2 , Kaan Kahriman (sağda) ise 1 bronz madalya elde etti.

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