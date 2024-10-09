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Dünya Kupası Finali Atıcılıkta Yeni Delhi'de

Hindistan'da düzenlenecek Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'ne Türkiye'den 6 sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:52
Dünya Kupası Finali Atıcılıkta Yeni Delhi'de

Atıcılık Dünya Kupası Finali Yeni Delhi'de

Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşecek. Bu önemli spor organizasyonu, Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun duyurduğu bilgilere göre, 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türk Milli Takımı Temsil Edilecek

Bu organizasyona, Türkiye'den toplamda 6 milli sporcu katılacak. 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade yarışacak. Aynı zamanda, trap disiplininde ise Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer mücadele edecek.

Türk sporcuların bu önemli etkinlikte ülkemizi temsil etmesi, atıcılık sporundaki başarılarının devam edeceğini gösteriyor.

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