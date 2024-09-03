Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Motokros Şampiyonası NG Afyon MotoFest ile Start Alıyor

Dünya Motokros Şampiyonası, NG Afyon MotoFest eşliğinde 500 bin izleyiciye ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:23
Dünya Motokros Şampiyonası NG Afyon MotoFest ile Start Alıyor

Dünya Motokros Şampiyonası Başlıyor

Afyonkarahisar'da 7. kez düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası, NG Afyon MotoFest ile yarın start alacak.

Tarih ve Yer

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, uluslararası motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

İzleyici Sayısı ve Ekonomik Katkı

Bu organizasyonun 500 binin üzerinde izleyici tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca, Türksat'ın iletişim sponsoru olmasının ardından, 180 ülkede 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşması hedefleniyor. Bu etkinliklerin, Türkiye'nin ekonomi ve turizm gelirine katkısının 5 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor.

NG Afyon MotoFest'te Aktivite Dolu Günler

NG Afyon MotoFest, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Festival kapsamındaki etkinliklerde çeşitli markalar tarafından sunulacak aktiviteler, spor performansları ve müzik programları yer alacak.

Festival Konser Programı

  • Yarın: Sena Şener - Ceylan Ertem
  • 5 Eylül: Dj Aslı Polat - Şevval Sam - Perküsyon gösterisi
  • 6 Eylül: Nova Norda - Madrigal
  • 7 Eylül: Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney - Sefo
  • 8 Eylül: Sıla

Dünya Motokros Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte motosiklet tutkunları, bu heyecan dolu festivali kaçırmamalıdır.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar