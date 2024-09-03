Dünya Motokros Şampiyonası NG Afyon MotoFest ile Start Alıyor

Dünya Motokros Şampiyonası Başlıyor

Afyonkarahisar'da 7. kez düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası, NG Afyon MotoFest ile yarın start alacak.

Tarih ve Yer

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 4-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, uluslararası motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

İzleyici Sayısı ve Ekonomik Katkı

Bu organizasyonun 500 binin üzerinde izleyici tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca, Türksat'ın iletişim sponsoru olmasının ardından, 180 ülkede 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşması hedefleniyor. Bu etkinliklerin, Türkiye'nin ekonomi ve turizm gelirine katkısının 5 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor.

NG Afyon MotoFest'te Aktivite Dolu Günler

NG Afyon MotoFest, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Festival kapsamındaki etkinliklerde çeşitli markalar tarafından sunulacak aktiviteler, spor performansları ve müzik programları yer alacak.

Festival Konser Programı

Yarın: Sena Şener - Ceylan Ertem

Sena Şener - Ceylan Ertem 5 Eylül: Dj Aslı Polat - Şevval Sam - Perküsyon gösterisi

Dj Aslı Polat - Şevval Sam - Perküsyon gösterisi 6 Eylül: Nova Norda - Madrigal

Nova Norda - Madrigal 7 Eylül: Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney - Sefo

Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney - Sefo 8 Eylül: Sıla

Dünya Motokros Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte motosiklet tutkunları, bu heyecan dolu festivali kaçırmamalıdır.