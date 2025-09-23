Dünya Para Okçuluk Şampiyonası Güney Kore'de Başladı: Öznur Cüre Girdi Zirvede

Gwangju'da başlayan 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralamasını 703 puanla lider tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:59
Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası bugün başladı. Organizasyonda, kadınlar makaralı yay kategorisinde mücadele eden paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, sıralama atışlarında rakiplerini geride bırakarak dikkat çekti.

Öznur Cüre Girdi, sıralama atışlarında elde ettiği 703 puan ile yarışta zirveye yerleşti. Performansı, Türk spor camiasında ve turnuva takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Turnuvaya Türkiye'nin 12 sporcuyla katıldığı belirtilirken, organizasyonun 28 Eylül Pazar günü sona ereceği bildirildi. Gwangju'daki şampiyona, para okçulukta sezonun önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

