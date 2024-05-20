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Dursun Özbek: “Seçimin bir önemi kalmadı, çalışmaları durdurduk”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Özbek, seçim çalışmalarının artık bir önemi kalmadığını, önemli olanın şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 17:34
Dursun Özbek: “Seçimin bir önemi kalmadı, çalışmaları durdurduk”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlarla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, “Hiçbir seçim, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak olan şampiyonluktan daha önemli olamaz. Bugünden itibaren tek odağımız şampiyonluk. Bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız şampiyonluk. Seçim bilgilendirme toplantılarını ve seçim çalışmalarını durdurduk. İyilik kazanacak ve şampiyon biz olacağız” şeklinde konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında Ali Koç için “Bu olaylara sebep olan ahlaksızlar ve yalancılar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Koç’tan bunların hesabını tek tek soracağız. Yanlarına kalmayacak. Seçim için yapılan bu şovun hesabını verecek. Bana bunlar sökmez, ben Galatasaray başkanıyım.” ifadelerini kullandı.

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