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Dursun Özbek’ten Mourinho yorumu: “Demek ki rakipleri endişelendirmişiz”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile anlaşması haberleri üzerine açıklama yaptı. Özbek, “Mourinho önemli biri. Demek ki rakipleri endişelendirmişiz” yorumu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:07
Dursun Özbek’ten Mourinho yorumu: “Demek ki rakipleri endişelendirmişiz”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yenden başkanlığa seçilmesinin ardından Ankara’ya gelerek Anıtkabir’i ziyaret etti. Özbek, gazetecilerin de sorularına cevap verdi.Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile görüşmesi ve anlaşması ile ilgili soru soran gazetecilere Özbek, “Çok önemli bir isim. Belli ki geçen sezon bıraktığımız etki ile rakiplerimizi endişelendirmişiz. Bu nedenle daha yüksek maliyetli ve daha sıkı çalışıyorlar. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray’dır ve her zaman kazanan takımdır” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’ten Mourinho yorumu: “Demek ki rakipleri endişelendirmişiz”

Özbek, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Mayıs ayının artık kimin olduğunu, Mayısların kimin olduğu herkes biliyor. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Biz beşinci yıldız için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah alacağız. Diğer ana hedefimiz de Avrupa’da başarıyı yakalamak. Kimse merak etmesin, biz hazırız.”

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