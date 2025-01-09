Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Tent Obrenovac'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:03
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maç, Sırbistan'ın Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk seti 25-21 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, daha sonraki setlerdeki üstün performansıyla rakibini alt etmeyi başardı. İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti de 25-22'lik skorlarla kazanarak maçı 3-1'lik sonuçla sonlandırdı.

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, grubundaki tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Öte yandan, Sırp ekibi Tent Obrenovac ise 5. maçında 2. yenilgisini almış oldu.

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