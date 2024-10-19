Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Voleybol dünyasında heyecan dolu anlara sahne olan Vodafone Sultanlar Ligi, 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Sarıyer Belediyespor'u karşı karşıya getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit Fark Yaratıyor

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Sarıyer Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Eczacıbaşı için ligin güçlü takımlarından biri olduklarını bir kez daha gösterdi. Sonuç: Eczacıbaşı Dynavit 3 - Sarıyer Belediyespor 0