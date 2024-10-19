DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.835,84 0,47%

Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:07
Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Voleybol dünyasında heyecan dolu anlara sahne olan Vodafone Sultanlar Ligi, 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile Sarıyer Belediyespor'u karşı karşıya getirdi.

Eczacıbaşı Dynavit Fark Yaratıyor

Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Sarıyer Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Eczacıbaşı için ligin güçlü takımlarından biri olduklarını bir kez daha gösterdi. Sonuç: Eczacıbaşı Dynavit 3 - Sarıyer Belediyespor 0

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Galatasaray 1
2
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Galibiyeti
3
Eyüpspor, Göztepe'yi İlk Yarıda Geride Bıraktı
4
Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Mücadelesi
5
Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti
6
Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Değerlendirmeler
7
Galatasaray’dan Transfer Bombası! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas Galatasaray’a Geliyor!

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’