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Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Trabzon'da Tamamlandı

Trabzon'da düzenlenen futbol turnuvası, unutulan efsaneler anısına gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:00
Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası Trabzon'da Tamamlandı

Trabzon'da Futbol Turnuvası Heyecanı

Trabzon'da, geleneksel niteliği taşıyan "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başarıyla tamamlandı. Bu yılki etkinlik, Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlendi.

Vefat Eden Efsaneler Anısına

Turnuvanın düzenlenme sebebi, vefat eden Trabzonspor'un eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına gerçekleştirildi. Turnuvanın son günü, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çeşitli efsane oyuncuların katılımıyla renklendi.

Şöhretler Maçında Bol Golle Sonuçlandı

Trabzonspor'un efsanevi oyuncularından Hasan Şengün (Dobi), Ali Yılmaz (Tabut) ile birlikte kulüp yöneticilerinin yer aldığı "şöhretler" karması maçı 5-5 eşitlikle sona erdi.

Şampiyon Belli Oldu

Turnuvanın finalinde, "mavi formalar" giyen takım, "antrasit formalar" giyen rakip takımın penaltı atışları sonucunda galip gelerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turnuvanın sonunda katılan takımlara kupaları ve çeşitli ödülleri verildi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, turnuva süresince yaptığı konuşmada, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun Trabzonspor için taşıdığı önemi dile getirdi.

Kafkas, “Burası bizim mabedimiz; yüreklerimizle bağlı olduğumuz yer. Unutulmaz efsane oyuncularla bir arada olmak bizim için büyük bir onur” dedi. Ayrıca, kaybettikleri efsane isimlere şükranlarını sunarak rahmet diledi.

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