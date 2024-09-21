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EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Spor Toto'nun İlk Maç Yenilgisi

Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında RK Porec'e 32-26 yenildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:07
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Spor Toto'nun İlk Maç Yenilgisi

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Spor Toto'nun Performansı

Spor Toto, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nın 1. tur ilk karşılaşmasında Hırvat temsilcisi RK Porec ile karşılaştı. Müsabaka, Hırvatistan'ın Porec şehrindeki Veli Joze Salonu'nda gerçekleşti.

İlk Yarının Eşitliği

Karsılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da dengeli bir oyun sergilemesiyle 13-13 eşitlikle sona erdi. Her iki ekip de galibiyet için büyük mücadele verdi.

İkinci Yarıda Hırvat Üstünlüğü

İkinci yarıda ise RK Porec, hızla üstünlüğü ele geçirerek farkı açmaya başladı. Spor Toto, rakibinin bu üstünlüğünü kırmayı başaramadı ve salondan 32-26'lık skorla mağlup ayrıldı.

Rövanş Maçı Yarın Oynanacak

Spor Toto, karşılaşmanın rövanşını yarın oynayacak ve kaybettiği bu maçı telafi etme şansı bulacak.

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