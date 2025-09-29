EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Trabzon Ortahisar 30-29 Energa Start Elblag — Elendi

Trabzon Ortahisar rövanşta Energa Start Elblag'ı 30-29 yendi; ancak ilk maçtaki 39-32'lik mağlubiyet nedeniyle organizasyona veda etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:39
Maç Özeti

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Trabzon Ortahisar Belediyespor, Polonya temsilcisi Energa Start Elblag'ı 30-29 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon ekibinin 17-15 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Trabzon Ortahisar, maçı 30-29 kazandı.

Ancak Trabzon temsilcisi, 2. tur ilk maçında Polonya ekibine 39-32 mağlup olduğu için çift maç sonunda tur atlayamadı ve organizasyona veda etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Energa Start Elblag oyuncuları galibiyet sevincini yaşadı.

