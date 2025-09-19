Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray: Şampiyonlar Ligi'nde Farklı Yenilgi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi; maçta 55', 66' ve 75' dakikalar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:07
UEFA Şampiyonlar Ligi - İlk Hafta

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.

75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.

