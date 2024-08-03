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Elif Berra Gökkır, Çeyrek Finalde Üzgün: Hedefi Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı Okutmak

17 yaşındaki Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Paris 2024'te çeyrek finalde elenmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:05
Elif Berra Gökkır, Çeyrek Finalde Üzgün: Hedefi Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı Okutmak

Elif Berra Gökkır: "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak"

Paris - 17 yaşındaki milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay kategorisinde çeyrek finalde elenmenin verdiği üzüntüyü yaşıyor.

Les Invalides'te düzenlenen etkinlikte, dünya sıralamasında 3. olan Japon sporcu Satsuki Nado'yu 4-0 geriden gelerek 6-4 mağlup etmeyi başaran Gökkır, bu zaferin ardından çeyrek finale yükselmişti. Ancak çeyrek finalde karşılaştığı Güney Koreli rakibi Hunyoung Jeon'a 6-2 kaybederek yarışı sona erdi.

Duygusal Anlar ve Hedefler

Maç sonrası duygusal anlar yaşayan Elif Berra, "Çeyrek finalde elenmenin hüznünü yaşıyorum. Finale çıkmayı çok istiyordum," dedi. Ayrıca, gelecek dört yıl boyunca katılacağı tüm yarışmalarda şampiyonluk hedeflediğini belirtti. Gökkır, "Hedefim Los Angeles'ta İstiklal Marşı'nı okutmak" sözleriyle hedeflerini vurguladı.

Taraftarların Desteği ve Teşekkürler

Tribünlerdeki taraftarlarının desteği için teşekkür eden genç sporcu, kendisine gelen mesajlar hakkında da, "Hepsini okudum, çok duygulandım" dedi. Konuşmanın bitiminde göz yaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

Takım Arkadaşları ve Destek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, genç sporcuyu teskin ederek, "Ağlama, sen tarihe geçtin" diyerek moral verdi.

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