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Elif Berra Gökkır'ın Paris 2024'teki Tarihi Başarısı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024'te 671 puanla Türkiye'deki en iyi kadın derecesini elde etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:32
Elif Berra Gökkır'ın Paris 2024'teki Tarihi Başarısı

Paris 2024'e Güçlü Bir Başlangıç

Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dikkat çekici bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki genç sporcu, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen sıralama atışlarında 671 puan alarak kariyerinin en iyi derecesine ve Türkiye'nin kadın okçuluk tarihinde olimpiyatlardaki en yüksek puana ulaştı.

Bireysel Sıralama Mücadelesi

Invalides alanında yapılan kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 64 sporcu arasında 5. sırayı elde eden Gökkır, başarıları ile ülkemizi gururlandırdı. Bu başarı, ona 32 turunda Malezyalı sporcu Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile eşleşme hakkı kazandırdı.

Dünya Rekoru Kırıldı

Elif Berra'nın yanı sıra, Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırayı elde etti. Bu sonuçlar, okçuluk branşındaki rekabetin hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

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