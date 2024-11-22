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Elif Sude Akgül Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Elif Sude Akgül, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:08
Elif Sude Akgül Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Elif Sude Akgül, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde, milli sporcu Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıkladığı bilgiye göre, şampiyonanın üçüncü gününde toplamda 4 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi. Elif Sude Akgül, mücadelesiyle Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Şampiyona yarın tamamlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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