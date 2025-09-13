Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak

Genç milli yüzücü, Slovakya ve Romanya deneyimlerinin ardından madalya hedefliyor

Genç milli sporcu Emre Onuş, yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalya sahibi olarak gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa ve Romanya'da yapılan Gençler Dünya Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Onuş, her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu. Bu yarışlar genç sporcuya önemli tecrübeler kazandırdı.

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Avrupa Şampiyonası vardı. Orada dokuzuncu oldum. Yarı finalde elendim. Adıma güzel geçti. Dünya gençler şampiyonası da çok güzel bir tecrübe oldu. İki şampiyona arası Türkiye'de kulüpler şampiyonası vardı. Orada da çok güzel başarılar elde ettik. Ardından dünya gençlere gittik. Yarışta maksimumu verdim. Yaklaşık 41 saliseyle finali kaçırdım. Adıma çok güzel bir tecrübe oldu. Dünya dokuzunculuğu da çok güzel geldi." dedi.

Onuş, her zaman kürsüde yer almak istediğini ve antrenmanlarına ara vermeden devam ettiğini belirtti. "Çalışmalarımız bu hafta itibarıyla başlamış durumda. Umarım gelecek sene Avrupa Şampiyonası ve sonrasında da olimpiyat hazırlıkları içinde olacağız. Madalya için mücadele edeceğiz. Bizim için umarım iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun bu yıl yoğun bir yarış sezonu geçirdiğini söyledi. Saygı, "Avrupa gençler ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu olarak bu seneyi başarıyla tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası ve dünya gençlerde de en iyi derecelerini de elde ederek yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlanmasını sağladı. Önümüzdeki yıl için hedeflerimiz farklı olacak. Bu yıl hedefimize zaten ulaştık." dedi.

