Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak

6 Türkiye şampiyonluğu ve 90 madalyalı Emre Onuş, Slovakya ve Romanya deneyimlerinin ardından gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:31
Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak

Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak

Genç milli yüzücü, Slovakya ve Romanya deneyimlerinin ardından madalya hedefliyor

Genç milli sporcu Emre Onuş, yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalya sahibi olarak gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa ve Romanya'da yapılan Gençler Dünya Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Onuş, her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu. Bu yarışlar genç sporcuya önemli tecrübeler kazandırdı.

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle Avrupa Şampiyonası vardı. Orada dokuzuncu oldum. Yarı finalde elendim. Adıma güzel geçti. Dünya gençler şampiyonası da çok güzel bir tecrübe oldu. İki şampiyona arası Türkiye'de kulüpler şampiyonası vardı. Orada da çok güzel başarılar elde ettik. Ardından dünya gençlere gittik. Yarışta maksimumu verdim. Yaklaşık 41 saliseyle finali kaçırdım. Adıma çok güzel bir tecrübe oldu. Dünya dokuzunculuğu da çok güzel geldi." dedi.

Onuş, her zaman kürsüde yer almak istediğini ve antrenmanlarına ara vermeden devam ettiğini belirtti. "Çalışmalarımız bu hafta itibarıyla başlamış durumda. Umarım gelecek sene Avrupa Şampiyonası ve sonrasında da olimpiyat hazırlıkları içinde olacağız. Madalya için mücadele edeceğiz. Bizim için umarım iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun bu yıl yoğun bir yarış sezonu geçirdiğini söyledi. Saygı, "Avrupa gençler ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu olarak bu seneyi başarıyla tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası ve dünya gençlerde de en iyi derecelerini de elde ederek yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlanmasını sağladı. Önümüzdeki yıl için hedeflerimiz farklı olacak. Bu yıl hedefimize zaten ulaştık." dedi.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre...

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor. Onuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
2
Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u Kadrosuna Kattı
3
Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
4
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 Finalinde — Vatandaşlar Şampiyonluktan Emin
5
Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları İş Birliği Anlaşması İmzaladı
6
Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi
7
Beşiktaş’ta Kimlik Değişimi: 12 Transfer, 25 Ayrılık ve Sergen Yalçın'ın Dönüşü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye