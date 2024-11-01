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Enes Çelik Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya Kazandı

Genç halterci Enes Çelik, Polonya'daki şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya ile Türkiye'yi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:48
Enes Çelik Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya Kazandı

Enes Çelik Avrupa Halter Şampiyonası'ndaki Başarısıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, genç sporcuların performans sergilediği önemli bir etkinlik. Bu önemli organizasyonda, genç erkekler 96 kiloda ay-yıldızlı milli halterci Enes Çelik, gösterdiği üstün performansla 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Podyumda Altın ve Gümüş Madalya

Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Enes Çelik koparma müsabakasında 161 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkme kategorisinde ise 194 kilo kaldırarak ve toplamda 355 kilo ile iki altın madalya kazandı. Bu toplam derecesiyle de Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye'nin Madalya Sayısı Artıyor

Şampiyonada Türkiye’nin toplam madalya sayısı 37'ye ulaştı; bunlar arasında 17 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya bulunuyor. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Enes Çelik ve ekibini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bu başarı, Türk halterinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha gösterirken, genç sporculara ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 96 kiloda...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 96 kiloda milli sporcu Enes Çelik (arka ortada) 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 96 kiloda...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 96 kiloda milli sporcu Enes Çelik (arka ortada) 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

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