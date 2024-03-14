Enes Ünal Premier Lig'e damga vurdu

Premier Lig’de 17. haftanın ertelenen maçında Bournemouth, kendi evinde Luton Town’ı ağırladı. Maç, seyirciler için soluk soluğa bir deneyimdi. Hadi, bu heyecan verici karşılaşmanın ayrıntılarına birlikte bakalım...

BOURNEMOUTH'UN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞÜ

Vitality Stadyumu’nda gerçekleşen heyecan dolu karşılaşmada, Bournemouth ilk devreyi Luton Town karşısında 3-0’lık dezavantajla tamamladı. Ancak ikinci yarıda sergiledikleri olağanüstü performansla durumu lehlerine çevirdiler ve maçı 4-3’lük skorla kazanmayı başardılar. Bournemouth’un gollerini 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Illia Zabarnyi, 64 ve 83. dakikalarda Antoine Semenyo atarken, Luton Town’un golleri 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve ilk yarının sonunda Ross Barkley tarafından kaydedildi.





ENES ÜNAL MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bournemouth ekibinin milli yıldızı Enes Ünal, maçın ikinci yarısının başında oyuna girerek etkili bir performans sergiledi ve 83. dakikada Antoine Semenyo’nun fileleri havalandırdığı golde önemli bir rol oynadı. Bu kritik zaferle Bournemouth puan tablosunda 35 puana yükselirken, Luton Town 21 puanda sabit kaldı. Bournemouth, Premier Lig’deki sonraki karşılaşmasında Everton’ı evinde konuk edecek, Luton Town ise Nottingham Forest’ı ağırlayacak.