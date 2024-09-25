Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Camiasına Özür Dilemesi

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye Üzüntü Dolu Mesaj

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile gerçekleştirilen hazırlık maçı sonrasında bir özür metni yayımladı. Ataman, yaptığı 3-1 hareketinin niyetinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Taraftarın Tepkisi ve Açıklama

Ataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında yaşanan olay dolayısıyla, tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı. Maçta taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştığını, bu nedenle klasikleşen "yumruk sevinci"nin ardından planlanmamış bir hareket yaptığını belirtti.

Fenerbahçe'ye Saygı Duyduğunu Vurguladı

Fenerbahçe camiasına olan saygısını sık sık dile getirdiğini belirten Ataman, şöyle devam etti: "Ben, sahada Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden biri olmama rağmen, camiaya duyduğum saygıyı her zaman ifade ettim. Dünkü hareketimle oluşturduğum rahatsızlığın farkındayım ve bu durumdan dolayı içtenlikle üzgünüm."