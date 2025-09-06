DOLAR
Ernest Muçi Trabzon'da: Trabzonspor'la Transfer Görüşmeleri Başladı

Ernest Muçi, transfer görüşmeleri için Trabzon'da. Kira ile geldiğini, satın alma opsiyonunun olduğunu ve takıma katkı sağlamak için hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:52
Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'ndan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muçi, mutlu olduğunu ve takımla çalışmalara başlayabilmek için sabırsızlandığını belirtti.

Geliş ve İlk Açıklamalar

Muçi, Trabzonspor'un kendisi için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor’un Türkiye liginde büyük takımlardan biri olduğunu biliyordum. Menajerim Trabzonspor’un bana olan ilgisinden bahsettikten sonra hemen takıma katılmak istediğimi, bunun beni çok mutlu ettiğini söyledim. Takımla başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Takıma Katılma İsteği

Gol ve asistlerle katkı yapmayı hedeflediğini söyleyen Muçi, takım içindeki uyuma dair beklentisini şöyle aktardı: "Hocanın da beni istediğini biliyorum. Ben de hocamızla ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak tanıdığım futbolcu belki yok ama zaten bütün oyuncular hakkında bilgim var. Hepsini uzaktan da olsa tanıyorum. Ben de içlerine dahil olduktan sonra onların bir parçası olmayı istiyorum. Sanki dışardan gelen biri değil de sanki hep buradaymış gibi hissettireceklerini zaten biliyorum. Ben de takıma yardımcı olabilmek için çok heyecanlıyım."

Kiralama ve Satın Alma Opsiyonu

Transfer sürecine dair bilgi veren Muçi, sözleşme koşullarıyla ilgili, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama yanılmıyorsam satın alma opsiyonu da mevcut. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıp takıma beni almaları için belki de onlara ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Onun sonunda da kalıp kalamayacağımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör ve Hazırlık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye güvendiğini ve farklı pozisyonlarda oynayabileceğini söyleyen Muçi, görüşmesine dair şunları aktardı: "Bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızla görüşmem de oldu. Hocamıza inanıyorum. Gayet iyi bir hoca olduğunu da düşünüyorum. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 hazırım."

