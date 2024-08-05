Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Erzurum'da gerçekleştirilen Downhill Türkiye Şampiyonası'nın kazananları belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:35
Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen Downhill Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı. 43 sporcunun yarıştığı etkinlik, 5 farklı kategoride zorlu parkurlarda yapıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Heyecan dolu anların yaşandığı şampiyonada, Emir Melek Peker birinci, Selçuk Çelik ikinci ve Emir Altuğ Yurt üçüncü olarak dereceye girdi. Yarışmada başarılı olan sporcular, madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın elinden aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü