Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen Downhill Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı. 43 sporcunun yarıştığı etkinlik, 5 farklı kategoride zorlu parkurlarda yapıldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Heyecan dolu anların yaşandığı şampiyonada, Emir Melek Peker birinci, Selçuk Çelik ikinci ve Emir Altuğ Yurt üçüncü olarak dereceye girdi. Yarışmada başarılı olan sporcular, madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın elinden aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.