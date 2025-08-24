DOLAR
Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor: Serkan Özbalta 'Hayal kırıklığı'

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Erzurumspor FK ile Atko Grup Pendikspor 3-3 berabere kaldı; Serkan Özbalta maç sonrası yaşanan geri dönüşe tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:07
Trendyol 1. Lig 3. hafta maçında puanlar paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 3-3 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta maç sonu değerlendirmede bulundu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "3-0'dan sonra 3-3 olduğu zaman, bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı..."

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklı bir oyundu." ifadesini kullandı.

"3-2 bitirmeyi amaçladığımız müsabakada yine bir gol yedik ve 3-3 bitti. Bu belki deplasmanda oynasan berabere bitse deplasmandır dersin. Bu ligde bir puan puandır dersin. Bu lig gerçekten sağlam. Yıllardır bu lig zaten kolay değil. 3-0'dan sonra 3-3 olduğu zaman bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı yaşadı. Ama en nihayetinde bir spor yapıyoruz. Dünyanın sonu değil. Eğer sahanın içinde veya başka durumlarda rehavet olsa o zaman bunun üzerinde dururuz ama gerçekten oyuncular çok sağlam hazırlandılar. Bütün baskıları iyi yaptılar. Devre arasına kadar her şey çok iyiydi. İkinci yarı da aslında ciddi oynadılar. Çıkışları da çok iyiydi. Fakat onlara da söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bu süreçler yaşanıyor. Bu süreçlerde biraz daha sağlıklı düşünmek lazım. Ayakta kalabilmek lazım. Oyuncularla beraber bu yolu yürüyeceğiz. Devam edeceğiz. En neticede bir tane müsabaka oynandı. Hepimiz üzgünüz. Taraftarlar üzüldü, biliyoruz. Şehir üzüldü. Ama 35 tane müsabaka, uzun bir maraton, üstüne koya koya gitmek zorundayız. Bundan başka düşüncemiz yok."

Beraberliğin sebebine net bir şey söyleyemediğini aktaran Özbalta, ikinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin ise, "Bugün da beş tane oyuncuyu oyuna attık. İstediğimiz noktada oyunu bitirebilmeyi başarabilmeliyiz aslında. Biz de bugün buna muvaffak olamadık. İşin özeti bu." diye konuştu.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise, "3-0 geriye düşmemize rağmen yaptığımız 3 değişiklik içeriyi biraz daha düzeltti. Önde oynamaya başladık. Rakip de biraz arkaya yaslanınca 3 golü bulduk. Farklı bir şey oldu. Yazla kış gibi bir şey oldu. Erzurum'da atmosfer çok farklı. Hava çok farklı. Buradan alınan 1 puan gerçekten iyi. Buradan kaybetmeden dönmek bizim için mutluluk verici. İnşallah devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

