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Erzurumspor FK Transfer Dönemini Tamamladı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 2024-2025 sezonu transfer döneminin kapandığını duyurdu ve kulübün hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:52
Erzurumspor FK Transfer Dönemini Tamamladı

Erzurumspor FK'dan Transfer Gelişmesi

Trendyol 1. Lig'in temsilcisi Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, 2024-2025 sezonu yaz transfer dönemini tamamladıklarını açıkladı. Dal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kulübün 3 yıllık transfer yasağının sona erdiğini duyurdu.

Transfer Yasağının Kaldırılması

Dal, "3 yıllık, 6 dönemlik transfer yasağımızı kaldırıp takımımızın ihtiyacı olan takviyeleri yaparak transfer dönemini noktaladık," dedi. Bu süreçte, takım için gerekli transferleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Taraftar Beklentileri ve Gelecek Planları

Başkan Dal, teknik direktör Hakan Kutlu ile birlikte, taraftarlarının beklentilerine yanıt verecek bir takım oluşturma yolunda ilerlediklerini belirtti. Ayrıca, takımın borçlarının ödendiğine de dikkat çekti.

Dal, 3 sezondur kulüpte olan fedakar futbolcularla yeniden sözleşme imzaladıklarını belirterek, transfer yasağıyla ilgili detayların ve yeni oyuncuların takıma katılım süreçlerinin önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısında büyük Erzurumspor taraftarıyla paylaşılacağını söyledi.

Bu gelişmeler, Erzurumspor FK'nın gelecekteki hedefleri ve kadro güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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