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Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Maçından Sonra Teknik Direktörlerden Önemli Açıklamalar

Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, diriliş sezonunu vurguladı; Sakaryaspor'un hocası Mesut Bakkal ise puanın önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:35
Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Maçından Sonra Teknik Direktörlerden Önemli Açıklamalar

Erzurumspor FK - Sakaryaspor Maçının Ardından Teknik Analiz

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

Hakan Kutlu'nun Değerlendirmesi

Kutlu, maçta taraftarların önünde kazanmayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Rakiplerinin kadro kalitesine dikkat çeken Kutlu, "Sakaryaspor, sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım, ancak sonrasında sıkıntılar yaşamış durumda. Maçın ilk yarısı bizim açımdan zorluydu fakat ikinci yarıda galibiyet için baskı yaptık" dedi.

Takımında ciddi eksikliklerin olduğunu ifade eden Kutlu, istenilen futbolu sergileyemediklerini vurguladı. Sahanın da iyi futbol oynamak için elverişli olmadığını belirten Kutlu, "Topladığımız 29 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim. Erzurumspor bu sene bir geçiş yılı geçiriyor, önümüzdeki yıllar için daha önemli transferler yapabiliriz" diye ekledi.

Sakaryaspor Cephesinden Önemli Açıklamalar

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise maçta oyuna hakim olduklarını ifade etti. Aldıkları puanın büyük önem taşıdığını belirten Bakkal, Erzurum'a puan almak için geldiklerini vurguladı.

Saha Zemini ve Genç Oyuncular

Bakkal, saha zeminindeki bozukluğa da dikkat çekerek, "Bu çetin şartlarda puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem mücadele edeceksiniz hem de oyun oynamak zorundasınız; bu nedenle böyle bir ortamda sonuç almak bizim için önemlidir" ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun genç kadro ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarına çıkma kararını sorduğu Bakkal, "Kupada genç oyunculara şans vererek hem fırsat yaratmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu, kupaya yeni bir renk kattı" şeklinde yanıtladı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında konuştu.

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