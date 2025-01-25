Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 Yenerek 3 Puanı Kaptı

Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u Deplasmanda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından Erokspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularını tebrik etti.

Korkmaz: 'Önemli Olan 3 Puan'dı'

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, karşılaşmanın kendileri açısından bekledikleri gibi geçtiğini söyledi. İkinci yarıda birçok pozisyona girdiklerini belirten Korkmaz, "Pozisyonlara girdik ve atamadık; 1-0 her zaman tehlikeli bir skordur. Malatyaspor'un genç oyuncuları ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlardı. Karambolle gol atabilirlerdi ya da duran toptan gol bulabilirlerdi. İkiyi bularak rahatlayabilirdik ama maalesef biraz işi zorlaştırdık. Önemli olan 3 puandı, oyuncularımı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Malatya'ya Dikkat Çekti

Aynı zamanda Malatyalı olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Herkesin düşünmesi lazım, niye bu takım burada, niye böyle? Nihayetinde burası benim de memleketim. Yıllardır Süper Lig'de oynadı ama şu an genç arkadaşlarla mücadele ediyorlar. Malatya'ya sahip çıkmak gerekir, çok büyük bir deprem yaşadı. Depremden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor, spor her zaman bütünleyici ve bağlayıcıdır. Bunun için önem göstermeleri lazım. Onlara da başarılar diliyorum," dedi.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Murat Uçkun ise, sezon başından bu yana 11 oyuncunun tek taraflı fesih ve kiralık olarak başka kulüplere gittiğini belirtti. Uçkun, 19 yaş altı takımlarından takviye alarak sahaya çıktıklarını ifade etti.

Mücadelelerine Dikkat Çekti

Uçkun, "Arkadaşlarımızdan sonuna kadar mücadele etti ama her zamanki hastalığımız duran toptan yediğimiz golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Skor adına üzüntü duyuyoruz. Ama son 10 dakika ve 90 dakikaya baktığımızda kendilerine yakışır mücadele verdiklerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum," diyerek oyuncularının performansını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Esenler Erokspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Esenler Erokspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Esenler Erokspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Esenler Erokspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.