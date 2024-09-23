Eski Basketbolcu Asım Pars'ın Ölümü

Asım Pars'ın Trajik Ölümü

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Kalesija polisinin yaptığı açıklamaya göre, 1976 doğumlu Pars'ın cansız bedeni evinde bulundu ve olay yerine gelen sağlık ekipleri bu durumu doğruladı.

Asım Pars'ın Basketbol Kariyeri

Basketbol kariyerine 1992 yılında Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan Asım Pars, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye göç etmiştir. Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi birçok takımla başarılı bir kariyere imza atmıştır.

Uluslararası Başarısı

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile birlikte ikinci olan Asım, Türk basketbol tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hayatının son dönemlerinde Bosna Hersek'te yaşayan eski şampiyonun vefatı, basketbol camiasında büyük bir üzüntü yarattı.