Eski yıldızdan yeni yıldız Icardi'ye övgü dolu sözler

ESKİ YILDIZ FUTBOLCUDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER….

Futbol kariyerinde büyük başarılar elde etmiş olan eski İsviçreli eski orta saha oyuncusu Valon Behrami, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi yi resmen öve öve bitiremedi. İcardi ile ilgili söylediği sözleri dikkat çeken Behrami bakın ne açıklamalarda bulundu….





Futbol kariyerini 2022'de Valon Behrami, kariyerini maç yorumculuğu yaparak devam ettiriyor. Son olarak da Galatasarayın yıldızı olan İcardi hakkında güzel sözler söyleyen Behrami performansı hakıında da yorum yaptı.

ICARDI'NİN PERFORMANSI MÜTHİŞ

Arjantinli futbolcu Mauro Icardiyi beğendiğini ifade eden Behrami performan konusuna değindi. İcardi’nin , bu sezon 38 resmi maçta 23 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında 11 kez de asist performansı gösterdiğini belirten eski futbolcu öve öve bitiremedi.

İŞTE BEHRAMİ'NİN SÖZLERİ:

Icardi'nin kariyeri hakkında konuşan Valon Behrami, "Bence Milan'a dönme fırsatı olsaydı, bunu değerlendirirdi. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur muydu? Evet, kolayca. Lautaro'yu geçer miydi? Evet, tabii ki.

Her zaman ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Sorumluluk ona ağır gelmez. Icardi, olağanüstü bir oyuncu. Ayrıca onun nasıl bir ortam yaratacağını da düşünüyorum" dedi.