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Esra Yıldız Kahraman'ın Paris 2024'teki Bronz Madalya Yorumu

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te kazandığı bronz madalya ile Los Angeles 2028 hedefini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:23
Esra Yıldız Kahraman'ın Paris 2024'teki Bronz Madalya Yorumu

Esra Yıldız Kahraman'dan Bronz Madalya Değerlendirmesi

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayı değerlendirirken, geleceğe yönelik hedeflerini de açıkladı. Esra, "Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum" dedi.

Paris 2024'teki Mücadele ve Destekler

Esra, Paris'teki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmıştı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Elimden geleni yaptım, ancak bazı şanssızlıklar yaşadım ve hastalandım. Türk halkının desteğini hissettim. Beni tanıyan veya tanımayan tüm destekçilerime teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Olimpiyat Deneyimleri

27 yaşındaki boksör, Tokyo 2020'deki ilk olimpiyat deneyiminde çeyrek finalde elenerek 5'inci olmuştu. Ancak Paris 2024'te elde ettiği brezn madalya, onun olimpiyatlarındaki ilk madalyası oldu.

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