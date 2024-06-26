EURO 2024 Grubu'nda İngiltere lider, Danimarka ve Slovenya da son 16'da

EURO 2024 C GRUBU MAÇLARI TAMAMLANDI



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu maçları da tamamlandı. Grupta son hafta maçları İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erdi.

İNGİLTERE VE SLOVENYA MAÇINDA GOL SESİ ÇIKMADI

C Grubu'nun lideri İngiltere, son maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ve savunma ağırlıklı bir strateji izledi. Gol yollarında etkili olamayan iki takım, mücadeleyi golsüz tamamladı. Bu sonuçla İngiltere, grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Slovenya ise, bu beraberlikle en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyerek son 16 biletini aldı.

Grubun diğer maçında ise Danimarka ve Sırbistan kozlarını paylaştı. Bu mücadelede de gol sesi çıkmadı ve 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Danimarka, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise, grupta aldığı 2 puanla turnuvaya veda etti.



PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

C Grubu'nda son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G B M A Y Av. P

İngiltere 3 1 2 0 2 1 1 5

Danimarka 3 0 3 0 2 2 0 3

Slovenya 3 0 3 0 2 2 0 3

Sırbistan 3 0 2 1 1 2 -1 2

Bu puan durumu ile İngiltere grubu lider tamamlarken, Danimarka ikinci sırada yer aldı. Slovenya ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16 turuna yükselmeyi başardı. Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

DANİMARKA, ALMANYA'NIN RAKİBİ OLDU

C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Danimarka, son 16 turunda A Grubu lideri Almanya ile karşı karşıya gelecek. Danimarka, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada güçlü bir rakip ile mücadele edecek. Bu maç, turnuvanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Gruptan lider olarak çıkan İngiltere, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Grupta oynadığı maçlarda savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen İngiltere, sadece 2 gol atıp 1 gol yiyerek başarılı bir performans gösterdi. Teknik direktör Gareth Southgate, takımın savunma ve hücum dengesini iyi kurarak turnuvada ilerlemek istiyor.



SLOVENYA'NIN SÜRPRİZİ

Slovenya, grupta oynadığı üç maçta da berabere kalarak en iyi üçüncüler arasında yer aldı ve son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Matjaž Kek, takımının bu başarısından dolayı oldukça memnun. Slovenya'nın defansif oyun yapısı ve hızlı hücumları, rakiplerine zorlu anlar yaşatıyor. Slovenya'nın ilerleyen turlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

SIRBİSTAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Sırbistan, turnuvaya büyük umutlarla gelmişti ancak grupta sadece 2 puan toplayarak turnuvaya veda etti. Teknik direktör Dragan Stojković, takımının performansından memnun olmadığını belirtti. Sırbistan, turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.