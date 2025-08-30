DOLAR
EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi

EuroBasket 2025'te Türkiye, Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Grupta Sırbistan da 3'te 3 yaptı; günün sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:51
EuroBasket 2025'te 3. maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları oynandı. A Grubu maçları Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakaları Finlandiya'nın Tampere, C Grubu karşılaşmaları Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol ve D Grubu mücadeleleri Polonya'nın Katowice şehirlerinde gerçekleştirildi.

A Grubu

Türkiye - Portekiz: 95-54 — Türkiye bu galibiyetle 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya - Sırbistan: 80-84 — Sırbistan da sahadan galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.

Çekya - Estonya: 75-89 — Estonya bu maçtan galip ayrıldı.

B Grubu

Litvanya - Almanya: 88-107

Büyük Britanya - İsveç: 59-78

Karadağ - Finlandiya: 65-85

C Grubu

İtalya - Gürcistan: 78-62

Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan: 69-96

İspanya - Bosna Hersek: 88-67

D Grubu

İzlanda - Belçika: 64-71

Fransa - Slovenya: 103-95

Polonya - İsrail: 66-64

Dördüncü günün maç programı

C Grubu:

15.00 Gürcistan - Yunanistan

18.15 İspanya - Kıbrıs Rum Kesimi

21.30 Bosna Hersek - İtalya

D Grubu:

15.00 Slovenya - Belçika

18.00 İsrail - Fransa

21.30 Polonya - İzlanda

