EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi

EuroBasket 2025'te Türkiye, Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Grupta Sırbistan da 3'te 3 yaptı; günün sonuçları açıklandı.