EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi

EuroBasket 2025'te 3. maçlar tamamlandı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları oynandı. A Grubu maçları Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakaları Finlandiya'nın Tampere, C Grubu karşılaşmaları Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol ve D Grubu mücadeleleri Polonya'nın Katowice şehirlerinde gerçekleştirildi.
A Grubu
Türkiye - Portekiz: 95-54 — Türkiye bu galibiyetle 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Letonya - Sırbistan: 80-84 — Sırbistan da sahadan galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.
Çekya - Estonya: 75-89 — Estonya bu maçtan galip ayrıldı.
B Grubu
Litvanya - Almanya: 88-107
Büyük Britanya - İsveç: 59-78
Karadağ - Finlandiya: 65-85
C Grubu
İtalya - Gürcistan: 78-62
Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan: 69-96
İspanya - Bosna Hersek: 88-67
D Grubu
İzlanda - Belçika: 64-71
Fransa - Slovenya: 103-95
Polonya - İsrail: 66-64
Dördüncü günün maç programı
C Grubu:
15.00 Gürcistan - Yunanistan
18.15 İspanya - Kıbrıs Rum Kesimi
21.30 Bosna Hersek - İtalya
D Grubu:
15.00 Slovenya - Belçika
18.00 İsrail - Fransa
21.30 Polonya - İzlanda