EuroBasket 2025: Türkiye-İsveç Maçı — Bakan Bak Riga'da, Ataman Aynı İlk 5'le

EuroBasket 2025: Türkiye-İsveç son 16 karşılaşması Riga'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki İsveç ile yaptığı son 16 turu maçını salonda izledi. Türkiye, A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamladı; İsveç ise B Grubu'nu 4. sırada bitirerek son 16'ya kaldı.

Bakan Bak salonda yerini aldı

Bakan Bak, karşılaşmayı izlemek üzere Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi ve Arena Riga'daki mücadeleyi takip etti. Salonda Bakan Bak'a Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ataman, turnuvadaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, turnuvadaki 6. maçta da ilk 5'te değişiklik yapmadı. Milliler, Arena Riga'da başlayan maça Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle çıktı. Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.