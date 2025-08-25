EuroBasket 2025: Türkiye'nin 24 Yıllık Madalya Özlemi

A Milli Basketbol Takımı, 26. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıllık madalya özlemine son vermeyi hedefliyor.

Turnuva ve Grup Detayları

EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

2001'de Gelen En İyi Derece

Milliler, EuroBasket'e 25 kez katıldılar ve en iyi derecelerini 2001'de elde etti. Türkiye, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001'de finale yükselmiş; 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Son Dönem Performansı ve Hedef

Gümüş madalyanın ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda aranan başarı yakalanamadı; 8 turnuvada ilk 8'e dahi giremeyen milliler, EuroBasket 2009'da Polonya'da 8. olabildi. En son düzenlenen EuroBasket 2022'de ise turnuva Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'da yapıldı; A Milli Takım son 16 turunda Fransa'ya 87-86 mağlup olarak organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Şimdi hedef, 24 yıllık madalya özlemini sonlandırmak. Basketbol otoriteleri tarafından madalya adayları arasında gösterilen milliler, kulüp düzeyinde hem ulusal hem uluslararası başarıları bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetiminde EuroBasket 2025'te kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Tarihçe ve Katılımlar

Türkiye, ilk kez EuroBasket'e 1949'da katıldı. Mısır'da gerçekleştirilen 6. Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuvayı ise 12. sırada tamamladı. Çekoslovakya'da düzenlenen EuroBasket 1981'in ardından üst üste 5 şampiyonaya katılamayan Türkiye, son 15 turnuvaya ise adını yazdırmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Performansı

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

YılDüzenlendiği ülkeDereceOGMAY1949Mısır46332472561951Fransa69634323571955Macaristan119546115151957Bulgaristan910827045561959Türkiye127343974261961Yugoslavya108354644751963Polonya159185326411971Batı Almanya127164765821973İspanya87254905581975Yugoslavya97345095711981Çekoslovakya118175336571993Almanya116244034651995Yunanistan136154625391997İspanya89366476991999Fransa89455636032001Türkiye26424614732003İsveç124222982962005Sırbistan-Karadağ94132933222007İspanya116153884722009Polonya89546726492011Litvanya118355825422013Slovenya175143553982015Almanya/Letonya/Hırvatistan/Fransa146334825352017Türkiye/Finlandiya/İsrail/Romanya146244444532022Çekya/Gürcistan/İtalya/Almanya10633489465

Türkiye'nin hedefi basit: EuroBasket 2025'te kürsüye çıkarak 24 yıllık madalya hasretine son vermek.