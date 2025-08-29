Eylül Deniz Bıdak WSPS Grand Prix'te Altın Madalya ve Türkiye Rekoru

Eylül Deniz Bıdak, Novi Sad'da şampiyon oldu

WSPS Para Atıcılık Grand Prix’te Türkiye'ye altın madalya ve rekor

Milli para atıcı Eylül Deniz Bıdak, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Elemelerde elde ettiği 622.6 puan ile yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Bıdak, finaldeki üstün performansını koruyarak organizasyonun altın madalyasını kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, iki Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya ulaşan milli sporcuyu tebrik etti.

Organizasyonda ayrıca 10 metre havalı tüfek erkekler (R1) SH1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hakan Abakay da bronz madalya elde etti.

