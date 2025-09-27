Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 10 Transfer, Yeni Planlar ve Ücretsiz Bilet

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Göztepe ile 0-0 sonrası yaklaşık 10 transfer, teknik direktör değişikliği ve zamana ihtiyaç olduğunu; ücretsiz bilet uygulamasının süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:54
Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 10 Transfer, Yeni Planlar ve Ücretsiz Bilet

Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 10 Transfer, Yeni Planlar ve Ücretsiz Bilet

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kalan ikas Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, maç sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Yapılanma ve transferler

Kulaksız, kulüpte önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, "Takımda birçok şey değişti. Kadroda değişiklikler oldu. 8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, yaklaşık 10 yeni transfer yaptık. Teknik direktör değişikliği oldu. Yeni planlar var. Bunun için zaman lazım. Arda Turan hoca çok başarılıydı. O da ilk geldiği zaman ilk galibiyetini 5. haftada almıştı. Sonra kendi planını oturttuğunda 1. Lig şampiyonluğu geldi." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçı ve oyun planı

Göztepe karşılaşmasının oyun planına değinen Kulaksız, "Bugünkü oyunun planı buydu. Göztepe ligin pas yüzdesi en düşük takımlarından biri ama en çok ikili mücadele kazanan, temaslı, dinamik bir takım. Böyle bir takıma arkadan oyun kurduğunuz, o baskıyı yaptığınız zaman topu fileden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Onlara uygun bir oyun oynamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim oyunu güzelleştiremedi. Bundan sonra Eyüpspor topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz. Oyun anlamında maça gelen 8 bin taraftarı mutlu edecek bir oyun olmasa da iyi bir mücadele oldu. 1 puan 2 tarafı da mutlu etmedi diye düşünüyorum. Mücadele eden oyuncu kardeşlerim ve Göztepe'yi tebrik ediyorum." dedi.

Ücretsiz bilet kampanyası

Kulaksız, büyük maçlar hariç sürecek ücretsiz bilet uygulamasını da sürdürmek istediklerini belirtti: "Alanyaspor maçında başlattığımız ücretsiz bilet uygulaması vardı. Bugün bunu da devam ettirdik. Statlar dolu olduğu zaman Süper Lig'in marka değerine katkı vermiş oluyoruz. Bu statları doldurmamız lazım. Biz Eyüpspor olarak böyle bir kampanya başlattık ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 liralık passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz."

Kulaksız, sosyal medyada yöneltilen eleştirilere de yanıt vererek, "Zaman zaman sosyal medyada 'Bunlar biletleri alıyorlar, kara para mı aklıyorlar?' gibi şeyler duyuyoruz. Hayır, biz passolig'e her taraftar başına 11 lira ödüyoruz. Taraftarlarımıza ücretsiz bilet imkanı vermiş oluyoruz. Bugün de stat dolduğu için mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 Yendi
2
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası: Kadınlar 8 Ekim Ankara, Erkekler 21 Ekim Malatya
3
Ankara'da İlk Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
4
Menemen FK 4-1 Muşspor — Nesine 2. Lig 6. Hafta Açılışı
5
Bahçeşehir Koleji 93-86 Galatasaray MCT Technic — BSL 2025/26 1. Hafta
6
Can Uzun'un golüyle Eintracht Frankfurt 6-4 galip
7
Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı