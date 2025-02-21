Eyüpspor-Beşiktaş Maçından Notlar: Tek Değişiklik ve Yeni Transferler

Beşiktaş'ın Eyüpspor'la oynadığı maçta Soleksjaer tek değişiklik yaparak kadroda yeni transferleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:10
Eyüpspor-Beşiktaş Maçından Notlar: Tek Değişiklik ve Yeni Transferler

Bütün Gözler Eyüpspor-Beşiktaş Maçında

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın son maç kadrosuna yaptığı tek değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirdiği mücadelede, Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile sahaya çıktı.

Tek Değişiklik ve Savunma Oyununda Yeniden Şans

Solskjaer, 24. haftada Trabzonspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişiklik yaparak, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emirhan Topçu'nun yerine Tayyip Talha Sanuç'a şans verdi. Tayyip Talha, böylece 5 maç aradan sonra ilk 11'de kendine yer bulmuş oldu.

Yeni Transferler Kadroda

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Elan Ricardo, Eyüpspor karşısında maç kadrosunda yer aldı. Kolombiyalı futbolcu, yedek kulübesinde başladı ve Solskjaer'in şans vermesi halinde ligdeki ilk maçına çıkma şansını elde edecek. Aynı şekilde Keny Arroyo da kadroda bulunurken, ilerleyen dakikalarda oyuna girerse, Ekvadorlu futbolcu da Beşiktaş formasını resmi olarak giyecek.

Kadroda Yer Almayan İsimler

Maç öncesinde Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Ernest Muçi, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Her iki oyuncunun da durumu riske edilmedi.

Eyüpspor'un İlk 11'i

Ev sahibi ekip Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Berke Özer, Ruben Vezo, Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Emre Mor, Prince Ampem ve Mame Thiam.

Taraftarların İlgi Eksikliği

Maçın gerçekleştiği Recep Tayyip Erdoğan Stadı, soğuk hava nedeniyle seyircilerden yeterince ilgi görmedi. Hem ev sahibi hem de deplasman taraftarlarının bulunduğu tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti.

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