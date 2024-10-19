Eyüpspor-Göztepe Maçında Stoilov'un Değerlendirmeleri

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Eyüpspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknikte direktör Stanimir Stoilov, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele Bazlı Bir Karşılaşma

Stoilov, Eyüpspor'un iyi bir takım olduğunu ifade ederek, "Bir maç kaybettik. Eyüpspor, yaptığımız hatayı iyi değerlendirerek güzel bir gol attı. Mücadeleye dayalı bir maçı kaybettik. Fırsatlar bulduk ama golü bulamadık. Deplasmanda bu şansları değerlendiremezseniz puan alamazsınız. Yeni bir takım olduğumuzu biliyorum. Çok fazla çalışmamız gerekiyor. Hırsımız aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız" dedi.

Genç Oyunculara Destek

Stoilov, genç oyuncu Matsuki hakkında ise, "Matsuki, geldikten sonra sakatlık ve hastalık yaşadı. Onun iyi bir forma ulaşması için çalışıyoruz. Yaşadığı süreçlerden dolayı belki de 1 ay kaybetti. Ona biraz zaman vermeliyiz. Genç oyuncular, hata yapar. Ona bir daha şans vereceğiz. Bugün onun günü değildi ama sonraki maç daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Göztepe'nin Oyun Tarzı

Göztepe'nin oyun tarzını değerlendiren Stoilov, şunları kaydetti: "Direkt ve agresif bir oyun oynuyoruz. Bu yüzden topa da çok sahip olamıyoruz. Golü yedikten sonra sıkıntı yaşadık. Fenerbahçe maçında da 2 gol yememize rağmen geri dönmüştük. Bazen rakip iyi kapandığında sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularım, şu ana kadar ligde iyi performans gösterdi. Oyuncuların ikili mücadeleleri ve hava toplarını kazanması önemli. Biz, dinamik bir futbol oynamak istiyoruz. Bazı takımlar topa daha fazla sahip olmak isteyebilir. Bizim tarzımız farklı."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov (ortada) Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov (ortada) Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.