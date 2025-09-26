Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Süper Lig 7. Hafta, 20.00

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Süper Lig 7. Hafta Randevusu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, yarın evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Maç Detayları

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve maç 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Puan Durumu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan ve 5. sırada bulunuyor.

Form Grafiği

Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan çıkaramadı. Kırmızı-siyahlı ekip; Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu.

