Fatih Tekke: Karagümrük Penaltısı IFAB Kurallarına Uygun; Asıl Sorun Onuachu'ya Yapılan Müdahaleler

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyet sonrası verilen penaltıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekke, pozisyonu ilk bakışta penaltı olarak görmediğini ancak daha sonra yapılan incelemenin IFAB kurallarına göre hakemin kararını doğruladığını söyledi.

Penaltı yorumu

Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarına, "Gerçek şu, maç esnasında penaltı pozisyonunda kulübeden orası hemen neredeyse 30-40 metre var. İlk görüşte penaltı değil bana göre. Fakat sonra izleyince özellikle IFAB'ın futbol oyun kurallarıyla bu sene çekmeyle ilgili değişen kurala göre hakemin kararı doğru gözüküyor. Ama gündem olması da çok enteresan." açıklamasında bulundu.

Onuachu'ya yapılan müdahaleler gündem olmalı

Tekke, asıl konuşulması gereken konunun maçta Paul Onuachu'ya yapılan kural dışı ve sert müdahaleler olduğunu vurguladı. Yardımcı antrenörlerin maç sırasında pozisyonlara sert reaksiyon gösterdiğini ancak kendisinin sakinleştirdiğini belirten Tekke, "Hepsini sakinleştirdim. Hatta 'bir şey yok sen devam et' dedim. Fakat maçın pozisyonlarını eve gelip izlediğimde açıkçası Onuachu'yu savunan oyuncu en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu." dedi.

Onuachu için, "Onuachu benim oyun kurulumumda, hücum aksiyonlarımdaki en önemli ve şu an en skorer oyuncumuz. Onun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz. Onuachu, savunan oyuncular tarafından sırttan çok sert müdahalelere maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Hakem uygulamaları ve iletişim

Hakemlerin kural dışı müdahalelere karşı daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Tekke, "Çünkü Onuachu'nun sakatlanması durumunda bizim o bölgede sıkıntı yaşayacağımız kesin. Gündem bu olması gerekirken 'Fatih hoca bunu' dedi. Evet söyleyeyim iletişim açısından iş kazası oldu bu doğru. Çünkü bana soru sorulmadan ben bu cevabı verdim ama ben size hikaye hiç anlatmadım. Hep gerçekler üzerinde o gün, o an gördüğüm şey neydi yayında da aynı şeyi söyledim." şeklinde konuştu.

Sakatlık ve genç oyuncu güncellemeleri

Genç oyuncu Bouchouari hakkında bilgi veren Tekke, "Yarın son bir testini yapmaya İstanbul'a gidecek. Durumu gayet iyi. Testinden sonra yüzde yüz hazırsa iyileşme açısından bizimle başlayacak. Onun da gelmesine az kaldı." dedi.

Christ Inao Oulai için ise Tekke, "Trabzonspor'la gayet iyi bir maç oynadı. Eksikleri var mı var, hata yapacak mı yapacaklar. Yaparlarsa, öğrenirlerse oyunun kendisiyle beraber güç kazanacak. Tabi burada bu oyunculara moral, destek vermek lazım. Bu birinci olarak benim görevim." değerlendirmesini yaptı.

Performans ve hedefler

Ligdeki 7 haftalık değerlendirmede bazı oyuncuların beklentinin altında kaldığını belirten Tekke, rekabeti ve performans artışını hedeflediklerini söyledi. Sakatlığı süren Anthony Nwakaeme hakkında da, "Tony, bizim oyun kontrolümüzü tutan oyuncuydu. Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey bana göre çok şey. Okay ligin başlangıcında en iyi performansı sergileyen oyunculardan biriydi. Eksiklerimiz var, kadromuz bu. Bununla beraber devre arasına kadar, devre arasından sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro şekli bu. Bununla beraber biz ne yapabiliriz? Beklentinin çok üzerinde işler yapabiliriz. Benim inancım buna tam. Oyunumuzun temel prensipleri üzerinden değişiklikler yok. Detaylar oluyor, oyuncuların değişimi oluyor." ifadelerini kullandı.

