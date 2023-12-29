Fatih Terim hayallerindeki ismi yeni takımına getirdi

Fatih Terim'in yeni adresi sonrasında istediği o isim belli oldu. 11 yıl önce Galatasaray'a transfer etmek istediği isim ile Terim buluştu.

Fatih Terim hayallerindeki ismi yeni takımına getirdi
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Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu zamana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim, uzun zaman sonrasında Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalayarak sahalara geri döndüğünü açıkladı.

FATİH TERİM AÇIKLAMA
Terim, yeni ekibiyle beraber gündeme gelirken tecrübeli teknik adam bundan 11 yıl önce Galatasaray'a istediği isme Panathinaikos'ta kavuştuğu ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı takımda üçüncü döneminde Sırp isim Filip Djuricic üzerinde taleplerini sunan Terim bu isim yerine Sniejder takıma dahil olmuştu.

Panathinaikos formasıAradan geçen 11 yıl sonra Terim'in listesinde yer alan Djuricic güncel olarak Panathinaikos forması giyeceğini açıkladı.

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