Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor - Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Maç Özeti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin şutunda, kaleci Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarparak oyun alanına geri geldi.

65. dakikada Fred'in pasında soldan atağa katılan Archie Brown ceza sahası önü sol çaprazından sert vurdu; top direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Bartuğ Elmaz, ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana kontrol etti.

87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Visca, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu; kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Maç boyunca iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, direkler ve kritik kaleci kurtarışları belirleyici oldu. Fenerbahçe, müsabakayı 1-0 kazandı.