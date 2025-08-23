DOLAR
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti; Brown ve Talisca'nın golleri galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:27
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Maçtan öne çıkan anlar

51. dakikada İsmail Yüksek'in ceza yayının gerisinden şutunda savunmaya çarpan top, altı pasta Duran'ın önünde kaldı. Duran'ın kaleciyle karşı karşıya sola çıkardığı topun gelişine Brown'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

55. dakikada Semedo'nun sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Brown'un ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

66. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağdan Oğuz Aydın'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

75. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Can Keleş'in yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

